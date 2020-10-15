Kayserispor'da korona virüs şoku

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcuda daha Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır" denildi.

Sarıkırmızılı kulüp, hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamazken geçen hafta karantinaya alınan Miguel Lopes'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.