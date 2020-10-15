Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2´ye çıktı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayılarının 2´ye yükseldiğini açıkladı.

Ligin 4'üncü haftasında oynanan Ankaragücü maçından sonra lige verilen 5 günlük iznin ardından 9 Ekim´de 1 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Hes Kablo Kayserispor'da bu sayı 2´ye yükseldi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-15 22:14:58



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