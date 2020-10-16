Başkan Yalçın’dan Başakpınar’da eğitime bir katkı daha

Başakpınar Mahallesinde bulunan eski belediye binası baştan sona yenilenip anaokuluna dönüştürülerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile birlikte bakım ve onarımı yapılarak eğitim camiasının hizmetine sunulan Başakpınar Şehit Onur Sönmez Anaokulu’nda incelemelerde bulundu.

İki kattan oluşan, 250 metrekare kapalı alanı bulunan ve anaokulu eğitimine uygun olarak yeniden düzenlenen binayı inceleyen heyet, iki sınıfta eğitim gören 34 öğrenciyi ziyaret etti.

Eğitim hayatına başlayan çocuklarla yakından ilgilenen heyet, bir sınıftaki öğrencilerin “sonbahar” şarkısı sürpriziyle karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri gereği iki grup halinde eğitim gören çocuklarla sohbet eden Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, öğrencilerin “hoş geldiniz” karşılamasına yapboz hediye ederek karşılık verirken okul dışında bekleyen velilerle de sohbet etti.



“ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLERİN GELECEĞİ”

Okulların ihtiyacı olduğunda her zaman yardıma hazır olduklarını belirten Başkan Yalçın, “Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı olsun. Başakpınar’daki okulumuzda bazı ihtiyaçlar vardı. Biz de yerine getirdik. Buradaki eski belediye binasını anaokuluna dönüştürdük. Çocuklarımızın eğitiminde hayırlı olsun. Bilindiği gibi okulların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Başakpınar bizim için önemli. Buradaki öğrencilerimiz bizim geleceğimiz.” dedi.



“ÇOCUKLARIMIZ BODRUMDAKİ SINIFLARDAN KURTULDU”

Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdürü Hüseyin Öztürk ise, eski belediye binasının eğitime tahsis edilmesinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “İlkokul binamızın bodrumunda üç sınıfımız vardı. Pencereleri küçüktü. O karanlık ve nemli ortamdan çocuklarımızı kurtarmak için belediyemiz bize eski belediye binasını özel okuldan daha güzel bir şekilde tahsis etti. Yeni okuldaki sevinç ve güzelliğin yanında, burada bodrumdaki sınıflardan kurtulan çocuklar daha çok seviniyor. Okulum ve veliler adına başkanımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

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