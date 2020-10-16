'Genç Çiftçi' projesi sayesinde 160 koyunluk sürüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Genç Çiftçi' projesi sayesinde 160 koyunluk sürüsü oldu

DHA

'Genç Çiftçi' projesi sayesinde 160 koyunluk sürüsü oldu


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)ANKARA'da aşçılık yaptığı firmadan ayrılarak memleketi Kayseri'ye gelen İsmail Çayır (33), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurarak, 34 koyunla başladığı hayvancılık serüveninde bu sayıyı 160'a çıkardı. Çayır, "Koyunlarıma 2 yıl çocuk gibi bakarak, koyun sayımı 160'a çıkardım" dedi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan İsmail Çayır, 10 yıl önce köyünden ayrılarak çalışmak için Ankara'ya gitti. Başkentte, lokanta ve restoranda aşçılık yapan Çayır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesini öğrendi. 2 yıl önce Ankara'dan memleketine dönen Çayır, projeye başvurdu. Bakanlığın incelemelerinin ardından 2018 yılında İsmail Çayır'a 34 anaç koyun verildi. Çayır, 2 yılda 34 olan koyun sayısını 160'a çıkardı. Çayır'ın en büyük hedefi ise, bu sayıyı 500'e çıkarmak.
'KOYUNLARA 2 YIL ÇOCUK GİBİ BAKTIM'
Çayır, Ankara'da uzun yıllar aşçılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Ankara'da ilanlarda gördüğüm 'Genç Çiftçi' projesine başvurdum. Proje başvurusu için bir miktar para isteniyordu. Bu paranın bir miktarını kendim toplarken, 200 TL'yi de borç aldım. Yaptığım proje başvuru kabul edildi. 34 anaç koyun teslim edildi. Ben de Yeşilhisar Derebaşı köyümde koyunlarıma 2 yıl çocuk gibi bakarak koyun sayımı 160'a çıkardım. İnşallah koyun sayısını 500'e çıkarmak ve kendi yem bitkimi üretmek en büyük hedefim. Devletimizden Allah razı olsun. Bizleri hem iş ve hem de sürü sahibi yaptı. Koyunlarımı sayısı artınca da başvuru için aldığım borcu da ödedim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-10-16 10:55:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserili milli yüzücü Enka’ya transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserili milli yüzücü Enka’ya transfer oldu
Başkan Yalçın’dan Başakpınar’da eğitime bir katkı daha
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan Başakpınar’da eğitime bir katkı ...
Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ...
Voleybol İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Voleybol İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Ali İhsan ...
Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
OSB Teknik Koleji maçı ertelendi Numune Gençlik’te test sonuçları pozitif çıktı
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji maçı ertelendi Numune Gençlik’te ...
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
YEREL HABERLER İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, 133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı
Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 2´ye çıktı
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu ...
Kayserispor'da korona virüs şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da korona virüs şoku
Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: ''Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum''
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: ''Bıçağı nasıl ...
JASAT ekipleri hırsızlara göz açtırmadı
YEREL HABERLER JASAT ekipleri hırsızlara göz açtırmadı
Küçükbaş hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret
"Dünyam Hastanesi sporcunun yanında"
YEREL HABERLER "Dünyam Hastanesi sporcunun yanında"
Askere gidebilmek için 3 ayda 61 kilo verdi
YEREL HABERLER Askere gidebilmek için 3 ayda 61 kilo verdi
61 kilo verip, vatani görevini yaptı
YEREL HABERLER 61 kilo verip, vatani görevini yaptı
Sahabiye'de bir ihale daha
YEREL HABERLER Sahabiye'de bir ihale daha
Melikgazi’ye Düzenli Otopark Sistemi Geliyor
YEREL HABERLER Melikgazi’ye Düzenli Otopark Sistemi Geliyor
Abdulkadir Bitigen baba oldu
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen baba oldu
MOSDER Yönetiminden Kayseri OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER MOSDER Yönetiminden Kayseri OSB'ye ziyaret
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı
Doktor Başkan ile güvenli kütüphaneler
YEREL HABERLER Doktor Başkan ile güvenli kütüphaneler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X