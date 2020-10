Salgın günlerini hobi bahçelerinde geçiriyorlar

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de kurulu bulunan ve belediye tarafından özellikle emeklilere kiralanan hobi bahçeleri, pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Halk, 120 metrekarelik hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, sebze yetiştirmeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yıl önce Karpuzatan, Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk ve Cırgalan mahallerinde emeklilerin toprakla uğraşması ve sebzelerini yetiştirmesi için 3 bin hobi bahçesi kuruldu. Emeklilere kurayla 4 ile 10 yıl arasında kiralanarak, teslim edilen hobi bahçeleri, pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Yılın her mevsimi açık olan hobi bahçelerine saat 08.00'de gelenler; domates, salatalık, biber, fasulye, maydanoz ve nane gibi ürünleri yetiştiriyor. Özellikle yaşlılar, koronavirüs salgını nedeniyle günlerinin çoğunu tedbirlere de uyarak, buralarda geçiriyor.

'HEM ÜRÜN YETİŞTİRİYORUZ HEM VİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Her gün hobi bahçesinde üretim yapan Yaşar Müritsoy (74), pandemiden korunmak için hobi bahçesinin bulunmaz nimet olduğunu söyledi. Müritsoy, "Hobi bahçelerimizde her şeyi üretiyoruz; patates ve ağaç haricinde her şeyi üretmek serbest. Ben bahçemde domates, salatalık ve biber başta olmak üzere birçok şeyi ürettim. Bahçeler birbirlerine 15 metre uzaklıkta. Herkesten uzakta hem ürün yetiştiriyor hem de kendimizi virüsten koruyoruz" dedi.

Bahçesiyle iç içe olduğu için kendisini huzurlu hissettiğini belirten Ömer Çalışkan (65) ise "Belediyenin yaptığı bu hizmet biz emeklileri çok mutlu ediyor. Koronavirüsten korunmak toprakla iç içe olabilmek ve ömrümüzün son günlerini güzel geçirmek için hobi bahçelerine geliyoruz. Burada sebze üretiyoruz. Sosyal mesafenin çok iyi korunduğu hobi bahçeleri bizim için elzem bir yer oldu. Ben kronik kalp hastasıyım. Risk faktöründe olduğum için hobi bahçemde hem korunuyor hem de keyifli zaman geçiriyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

