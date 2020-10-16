Karton teleskopla NASA’da dereceye girdiler 8 yaşındaki çocukların projeleri NASA tarafından online sergileniyor

Kayseri’de ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğu, NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobunun 30. yılı için düzenlenen yarışmada yaptıkları karton teleskopla dereceye girdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Hasan Polatkan İlkokulunda okuyan 8 yaşındaki Zeynep Turan ve Esila Polat, NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobunun 30. yılı nedeniyle düzenlenen proje yarışmasına katıldı. Düzenlenen serbest çalışma yarışmasına dünya üzerinden 130 kişi katıldı. Türkiye’yi temsil etmek için yarışmaya giren kız çocuklarının kartondan yaptıkları maket teleskoplar projeler arasında ilk 30’a girmeyi başararak, NASA tarafından online olarak sergilenmeye hak kazandı.

Projesi dereceye giren Zeynep Turan, “Proje yarışması olduğunu bize öğretmenimiz söyledi ve daha sonra annem malzemelerimi aldı. Ben de yapmaya başladım. Malzeme olarak karton, alüminyum folyo ve Türk Bayrağı kullanarak uzay teleskobu maketi yaptım. Dereceye girdiğimi öğrendiğim de çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da aynı şekilde proje yapmalı ve birinci olmalılar” dedi.

Yine yaptığı maket teleskopla dereceye giren Esila Polat da, “Ben de yarışmaya girmek için uzay teleskobu yaptım. Ben de alüminyum folyo, ip ve kağıt kullanarak yaptım. Yaptığım teleskobun dereceye girdiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da böyle şeyler yaparlarsa bizim gibi çok mutlu olurlar” ifadelerini kullandı.

Çocukların başarılarının hem kendileri hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyen Esila Polat’ın annesi Özlem Polat, “Geçtiğimiz Nisan ayında öğretmenimiz sayesinde bilgilendik bu konuyla ilgili. Biz de katılma gereği duyduk çünkü kızımla beraber yaparken hem eğleniyorduk hem de öğreniyorduk. Bu sayede katıldık ve dereceye girdik. Materyal olarak folyo, ip ve genelde atık malzemeleri kullandık çünkü öğretmenimiz atık malzemeleri kullandığımızı söylüyordu. Malzemelerle Hubble Teleskobunu yaptık. Dereceye girmek çok gurur verici bir duyguydu. 130 kişinin arasından ayrılıp 30 kişi arasına girmek, Türkiye açısından da çok iyi. Bunu bizim yapmamız da çok önemliydi. Türkiye’yi iki çocuğumuzun temsil etmesi çok iyi oldu. İnsan isterse yapabilir ve başarabilir” dedi.

Zeynep Turan’ın annesi Çilem Turan ise, çocukların kendi fikirlerinin önemli olduğunu ve önüne geçilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu projeye hocamız sayesinde katıldık ve bunun için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede birinci olmak hiç aklımızdan geçmemişti. Yarışmaya katılırken açıkçası kızım çok heveslenmişti. Biz bunları atık malzemelerle yaptık. Dereceye gireceğimizi hiç tahmin etmiyorduk açıkçası. Bu da bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Duyduğumuzda çok sevindik. Veliler çocukların hayallerinin önüne geçmemeli. Kendi fikirlerine değil, çocuklarının fikirlerine değer verip, onların istedikleri şeylerin olmasını istiyorum. Sonuçta hayaller çocukların, bizlerin hayalleri değil. Çocuklar kendi hayallerinin peşinden koşsunlar” ifadelerini kullandı.

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