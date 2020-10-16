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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalıspor için istişare toplantısı yapıldı

İHA

Yahyalıspor için istişare toplantısı yapıldı

Kayseri’yi bu sezon bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek 4 takımdan biri olan Yahyalıspor için istişare toplantısı düzenlendi.
Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner'in başkalığından düzenlenen toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, S.S. Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Selahattin Saatçi, Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu ve kulüp yöneticileri katıldı. Toplantıda, yeni sezon öncesinde Yahyalıspor’un durumu ve yapılacak olanlar masaya yatırıldı. Geçtiğimiz sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alan YeşilBeyazlı takımın liglerin başlaması halinde yapacağı transferler ve hedefleri yapılan toplantı görüşülmüş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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