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Ataş, yerel basının sorunlarını meclis gündemine taşıdı İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: "Yerel TV kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuşuyor" "TÜRKSAT'a ödenen kira bedelleri dolarla değil, TL ile alınsın"

İHA

Ataş, yerel basının sorunlarını meclis gündemine taşıdı İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: "Yerel TV kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuşuyor" "TÜRKSAT'a ödenen kira bedelleri dolarla değil, TL ile alınsın"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yerel basının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Ataş, yayın yaptıkları bölgelerin sesi, gözü ve kulağı olan, bölgelerindeki olayları dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerine ulaştıran Yerel TV kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirtti. Kanalların TÜRKSAT’ a ödedikleri kira bedellerinin döviz kuru üzerinden ödediklerini dile getiren Ataş, bu bedellerin TL üzerinden alınmasını önerdi. Bu konuda araştırma önergesi de veren Ataş, “Hazine ve Maliye Bakanı her ne kadar ‘beni döviz ilgilendirmiyor, dövizle mi maaş alıyorsunuz’ dese de görülmektedir ki, ülkemizde her şeyin dövizle ilgisi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu kez de yerel televizyon kanallarının yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Ataş, TÜRKSAT uydu bedellerinin dolar üzerinden alınmasının, mağduriyetleri beraberinde getirdiğini söyledi.

BAKAN KABUL ETMESE DE ÜLKEMİZDE HER ŞEYİN DOLARLA İLGİSİ VAR
Bu konuda Meclis’te konuşan Ataş, “Yayın yaptıkları bölgelerin sesi, gözü ve kulağı olan; bölgelerindeki olayları dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerine ulaştıran Yerel TV Kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuşuyor.

KANALLAR BU GİDİŞLE EKRANLARINI KARARTACAK
TÜRKSAT üzerinden yayın yapan Yerel TV Kanallarının kira bedelleri dolar üzerinden alınmaktadır. Önceki yıllarda kira bedelleri için 5,60 TL ye sabitlenen döviz kurunun, 7,00 TL olarak güncellendiğinin bilgisi kanallara verildi. İktidarın, Yerel TV Kanallarına destek vermesi gerekirken, bu uygulamalarla kanalların yayın yapmaları daha da zorlaştırılmaktadır. Kanallar bu gidişle ekranlarını karartacaktır.
Bu bakımdan kanalların TÜRKSAT’ a ödedikleri kira bedellerinin TL üzerinden alınmaya başlanması, kanallarımızın yayın hayatına devam edebilmeleri açısından son derece önemlidir. Hazine ve Maliye Bakanı her ne kadar ‘Beni döviz ilgilendirmiyor, dövizle mi maaş alıyorsunuz’ dese de görülmektedir ki, ülkemizde her şeyin dövizle ilgisi bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

YEREL BASININ SORUNLARINA DUYARSIZ KALMADI
Diğer yandan Ataş, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi de verdi.
“Ülkemizdeki yerel basın kuruluşları çok ağır ve zor koşullarda görev yaparak halkın haber alma hakkını sağlamaktadır. Ekonomik kriz, artan döviz kurları ve pandemi dolayısı ile görev yapmakta zorlanan yerel basın çalışanları devletin desteğini beklemektedir” diyen Ataş, yerel basın kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını önerdi.

YEREL BASININ SORUNLARI KONUSUNDA MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASI ELZEMDİR
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gerekçelerini de şu şekilde sıraladı: Ülkemiz derin bir ekonomik darboğazın içindedir. Döviz kurlarındaki artışlar, zorunlu ihtiyaçlara peşi sıra gelen zamlar, enflasyona bağlı paranın alım gücünün düşmesi ve işsizlik artık milletimizin dayanamayacağı aşamaya gelmiştir. Bu durumdan etkilenen sökterlerden biri de yerel basın sektörü olmuştur. Verilere göre Türkiye’de 2019 yılında, resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2019 yılı itibarıyla 1.075 olmuştur. Bu gazetelerde toplam çalışan sayısı ise 7.593 kişi olarak gerçekleşmiştir. Üstelik bunların yanında resmi ilan yayınlama hakkını haiz olmayan pek çok gazete ve burada çalışan gazeteciler mevcuttur ve günümüzde artarak devam eden internet ortamında yayın yapan gazetecilerin eklenmesi ile bu sayılar çok daha yükselmektedir. Yerel basın, bölge insanının ihtiyaçlarını, şehrin eksiklik ve ihtiyaçlarını ulusal medyaya taşımada hayati öneme sahiptir. Ulusal basından en önemli farkı da yerel basının yerel konuları ele alması, yöre halkının haklarına sahip çıkması, bölgenin sorunlarını hem ulusala hem de ilgili yöneticilere aktarmasıdır. Ayrıca halkın haber alma hürriyetine, demokrasiye ve yerel yönetimlerde şeffaflığa verdiği katkılar tartışmasızdır. Yine yerel basının ekonomiye ilişkin rolü de tartışmasızdır. Nitekim reklam aracılığı ile yerel firmaların tanıtımını yapması, onlara ait reklamları görselişitsel ve yazılı mecralarda yayınlaması ile destek verir. Kısacası yerel medya bölge adına çok yönlü ve hayati görevler yapar. Bu nedenlerle yerel medyanın ayakta kalabilmesi adına gerekli önlemleri almak, destekleri artırmak, gelirleri her geçen gün azalan, kur artışlarının ve vergi yüklerinin altında ezilen yerel medyanın ve çalışanlarının korunması adına bir meclis araştırması yapılması elzemdir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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