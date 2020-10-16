Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü çekildi Kayseri ekipleri İç Anadolu bölgesinde

Elit Master Ligi’nin 20202021 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul, Üsküdar’da yapılan kura çekimine, Elite Master Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve futbol camiasından ünlü isimler katıldı.

32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. Elit Master Lig, 20202021 sezonuna toplam 66 takımla başlayacak.

İç Anadolu Bölgesin’de Kayseri Osmanlı Masterler, Aksaray Osmanlı Masterler, Kayseri Eylikeyf Masterler, Talas Masterler Konya Anadolu Masterler ve Nevşehir Masterler takımlar mücadele edecek.

1.Hafta

Konya Anadolu MasterlerKayseri Eylikeyf Masterler

Talas MasterlerKayseri Osmanlı Masterler

Nevşehir MasterlerAksaray Osmanlı Masterler



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