Nevşehir Belediyespor´da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR Belediyespor, evinde oynayacağı Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hafta sonu sahasında oynayacağı Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını Nar Beldesi´ndeki tesislerinde sürdüren Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Mert Korkmaz yönetiminde çalıştı. Futbolcular antrenmanda ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Diyarbekirspor maçını kazanmak istediklerini belirten Korkmaz, "Geçen hafta sonu deplasmanda Ofspor karşısında istemediğimiz bir skor ile 2-1 mağlup olduk. Biz tüm müsabakalarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Ofspor müsabakasında her ne kadar mağlup olsak da sahada oyuncularımın sergilediği performans gelecek haftalar için bizlere umut verdi. Bu güzel oyunun üzerine koyarak cezalı, sakat ve test sonuçları pozitif çıkan arkadaşlarımızın aramıza yeniden katılmasıyla birlikte bambaşka bir Nevşehir Belediyespor izlettirmek istiyoruz. Bu açıdan oynayacağımız Diyarbekirpsor mücadelesinden 3 puan almak istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2020-10-16 16:09:37



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