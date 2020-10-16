Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Çölyak hastalığı nedir, tedavisi var mı?

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-16 16:16:46



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