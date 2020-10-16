Kayserispor'da bir korona virüs vakası daha

Kayserispor, bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da peş peşe korona virüs vakaları görülmeye başladı. Geçen hafta Miguel Lopes'in korona virüse yakalanması, dün de bir futbolcunun testinin pozitif çıkmasından sonra bugün de korona virüs vakasına rastlandı.
Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun covid19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.