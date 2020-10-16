Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

DHA

Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız" dedi.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Maske takmayan vatandaşlara ceza kesilen denetim sonrası konuşan Benli, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız. Bu artışla ilgili olarak da filyasyonda gözümüze iki nokta çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi ise yeni sanayi bölgemizdeki oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemlerini biraz azaltmış olmaları. Bundan sonra inşallah daha kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun içinde maske konusu çok öne çıkmış durumda. Çünkü önümüzdeki ay grip ayı. Grip sezonuna giriyoruz. Grip sezonunu hasarsız atlatabilmek için maske kullanımı daha önemli hale geliyor. Maske aynı zamanda insanları grip virüsünden koruyor. Onun için maskeyi küçümsemeden tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor" dedi.
`KAYSERİ DEĞERLERİNİ VE BÜYÜKLERİNİ KAYBEDİYOR´
Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:  
"Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara uyması, hareketliliği azaltması ve '15 gün evde kal Kayseri' çağrımıza kulak vermesi olarak görülüyor. Ayrıca, hızlı bir elbirliği bu sürecin toparlanmasına neden oldu. Ancak önümüzdeki günleri rahat geçirebilmemiz için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Gençler, 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Bu virüste siz taşıyıcı olabiliyorsunuz. Çocuklar süper taşıyıcı konumundalar. Bunun için sizler de lütfen maskelerinizi çıkarmayın. Mümkün olduğu kadar da evden ayrılmayın. Bir yandan vebale giriyoruz. Eğer tedbirlere uymamaktan dolayı bir başka birisi etkilenirse burada vebal kalıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-10-16 16:27:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'da bir korona virüs vakası daha
YEREL HABERLER Kayserispor'da bir korona virüs vakası daha
Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü ...
Nevşehir Belediyespor´da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor´da Diyarbekirspor maçı ...
Ayhan Avcı: Adana Basketbol maçıyla kazanmaya başlamak istiyoruz 
YEREL HABERLER Ayhan Avcı: Adana Basketbol maçıyla kazanmaya ...
Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'
YEREL HABERLER Hunat Mahallesine 'Selçuklu Anıtı ve Parkı'
Avcılar yarın için sabırsızlanıyor
YEREL HABERLER Avcılar yarın için sabırsızlanıyor
Başkan Çolakbayrakdar: “45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız” Başkan Çolakbayrakdar, tıp öğrencileriyle birlikte ağaç dikti
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “45 gün boyunca ağaçları ...
KTO’dan maske, mesafe, hijyen denetimi
YEREL HABERLER KTO’dan maske, mesafe, hijyen denetimi
Kayserispor ile Sivasspor 27.randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Sivasspor 27.randevuda
Denetimlerde vatandaşlardan başkan Çolakbayrakdar’a hizmet teşekkürü Başkan Çolakbayrakdar, “Her şey vatandaşlarımızın sağlığı içindir”
YEREL HABERLER Denetimlerde vatandaşlardan başkan Çolakbayrakdar’a ...
Bellona Kayseri, Adana yolcusu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Adana yolcusu
Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü çekildi Kayseri ekipleri İç Anadolu bölgesinde
YEREL HABERLER Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü ...
Develi’de ‘Holmium Lazer’ cihazı hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Develi’de ‘Holmium Lazer’ cihazı hizmet vermeye ...
Ataş, yerel basının sorunlarını meclis gündemine taşıdı İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: "Yerel TV kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuşuyor" "TÜRKSAT'a ödenen kira bedelleri dolarla değil, TL ile alınsın"
YEREL HABERLER Ataş, yerel basının sorunlarını meclis gündemine ...
Büyükşehir'den Sarız'a konforlu bağlantı yolu
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Sarız'a konforlu bağlantı yolu
Yahyalıspor için istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yahyalıspor için istişare toplantısı yapıldı
Benim İşim Girişim Yarışması Girişimcileri TEKNOFEST 2020’ye Damga Vurdu
YEREL HABERLER Benim İşim Girişim Yarışması Girişimcileri TEKNOFEST ...
Kayıp olan Ahap’ı bulana ödül verilecek
YEREL HABERLER Kayıp olan Ahap’ı bulana ödül verilecek
Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kayserili İş Adamı Zekeriya Ergüneş son yolculuğuna ...
“Rehavete Fırsat Vermeyelim"
YEREL HABERLER “Rehavete Fırsat Vermeyelim"
Vali Günaydın: Temaslılarını eksik söylerlerse korkarım vaka sayımız artacak
YEREL HABERLER Vali Günaydın: Temaslılarını eksik söylerlerse ...
Karton teleskopla NASA’da dereceye girdiler 8 yaşındaki çocukların projeleri NASA tarafından online sergileniyor
YEREL HABERLER Karton teleskopla NASA’da dereceye girdiler 8 ...
Yaralı Kızıl Şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı Kızıl Şahin tedaviye alındı
Salgın günlerini hobi bahçelerinde geçiriyorlar
YEREL HABERLER Salgın günlerini hobi bahçelerinde geçiriyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X