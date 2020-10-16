Kayseri'de uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis ile 20 bin TL para cezası



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Burhanettin B., 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, geçen yıl 25 Aralık günü, I.T. ve M.A.'nın uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde toplam 688 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, ifadelerinde uyuşturucuyu Burhanettin B.'den aldıklarını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Burhanettin B., tutuklandı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan yargılanan Burhanettin B., bugünkü karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Burhanettin B. son savunmasında, "Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Masumum. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Burhanettin B.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-16 17:11:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.