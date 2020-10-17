Rıza Çalımbay: “Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor karşılaşmanın ardından, “Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı” dedi.

Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 31 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Verilen arada baydık, milli maçın olmasını da iyi değerlendirdik. Uyum sürecini atlatmayan arkadaşlarımız vardı. Güzel bir uyum oldu. Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı, iyi bir şekilde kazanmaktı. Önümüzde oynayacağımız bir Avrupa maçı var. Onun öncesinde iyi moral oldu. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Dikkatli olsaydık daha farklı bir maç olabilirdi ama deplasmanda alınan 3 puan güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Ligin başındayız. Bu sene bütün takımlar için zor bir lig yaşanacak. 21 takımın olması dezavantaj oldu. Sıkışık bir lig yaşanacak. Kayserispor da çok mücadele eden bir takımdı, daha önce izlediğimiz maçlarından bunu biliyorduk. Bizim mutlaka kazanıp iyi bir moralle İspanya’ya gitmemiz gerekiyordu. İspanya’da da elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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