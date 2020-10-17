Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 5'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizi tek gayemiz maçı kazanmaktı. Perşembe günü Villarrel ile Avrupa maçımız var. Bu maç öncesi bizim için iyi bir moral oldu. Zaman zaman iyi oynadık zaman zaman da ara verdiğimiz durumlar oldu. Hakikaten biraz daha dikkatli olsaydık maç daha farklı bitebilirdi. Ancak tabi deplasmanda galibiyet olmak çok önemli. Alınan 3 puan iyiydi. Tabi ligde 21 takımın olması büyük bir dezavantaj oldu. Çok sıkışık bir lig yaşanacak. Daha ligin başındayız. Kayserispor'u da çok beğendim. Mücadele eden bir takım" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise "Tabi üzgünüz. Yemememiz gerek bir gol yedik. Basit bir gol oldu. Akan oyunda fırsat vermezken böyle bir gol yemek bizi geri düşürdü. Maçın devamında da kopya bir gol yedik. Ben takımın maç içindeki mücadelesinden memnunum. Maçın devamında Sapunaru'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kaldık. Bu hafta bayız. O nedenle daha çok çalışıp, eksiklerimizi tamamlayıp Rizespor deplasmanına 3 puan için gideceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- Bayram Bektaş'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-10-17 18:50:33



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