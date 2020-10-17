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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı

İHA

Otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan bir otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Malatya Narkotik Şubenin bildirmiş olduğu 44 AAG 382 plakalı otomobilde Diyarbakır ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi verildi. Alınan bilgi üzerine uygulama noktasında araç alınarak, yapılan kontrollerde aracın LPG kısmına zulalanmış vaziyette 10 bin 350 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Durdurulan otomobilin içerisinde bulunan Y.A. ve İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken, otomobilden çıkan materyallere de el konuldu.

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