Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda KayseriMalatya karayolunda gerçekleştirilen yol uygulamasında 44 AAG 382 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-10-18 03:17:00



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