KAYSERİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor´da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Nevşehir Belediyespor´da bugün 14:30'da oynanacak olan Diyarbekirspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde dün futbolcular ve teknik heyet koronavirüs testinden geçirildi. Takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın "Yapılan Kovid-19 testi sonucunda takımımızdan 5 futbolcu kardeşimizin sonuçları maalesef pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 futbolcu kardeşimizin tedavi ve izolasyon sürecini başlatıp gerekli önlemler aldık" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER
2020-10-18 09:15:28
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