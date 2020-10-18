Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 2.Hafta Melikgazi Belediyespor-Maliye İhtisas:1-3

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 3.Grup ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Ankara Maliye İhtisasspor’a 31 mağlup oldu. Melikgazi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, konuk ekip Maliye İhtisas ise 2’de 2 yaptı.

Spor Salonu: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Demir

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, iğit Korkut, İsa Aydoğdu, Mustafa Atakan Ayan, Berk Seray Söylemez, Ali Shahbazı, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Görkem Özgür Uçar, Mehmetcan Ağırbaş

Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş, BEktaş Çiçek, Mert Mer, Enver Atcı, Mert Erkut Burunsuz, Ahmetcan Karamete, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Taner Akgün, Berkalp Kılıç

Setler: 2225 (Maliye İhtisas),2325 (Maliye İhtisas), 2517 (Melikgazi Belediyespor) 2125 (Maliye İhtisas)

Süre: 1 saat 51 dakika

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