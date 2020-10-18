Bellona Kayseri yine kaybetti

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Bellona Kayseri Basketbol ligdeki 4.maçını da kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı galibiyete hasret kaldı. Bu sezon 4 maça çıkan sarı kırmızılılar 4 kez yenilgi aldı. Ligin 4.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’a 13 sayı farkla 8370 mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol, bir an önce toparlanarak eski günlerine dönmek istiyor.

İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray maçlarını da kaybeden SarıKırmızılılar ligin 5.haftasında sahasında Nesibe Aydın basketbol takımını konuk edecek.

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