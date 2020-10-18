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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanga golle tanıştı

İHA

Kanga golle tanıştı

Hes Kablo Kayserispor’un Fransız forveti Wilfried Kanga ilk golünü attı.
Ligin 5.haftasında sahasında Sivasspor’a mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’un tek golünü Wilfried Kanga attı. Maça ilk 11’de başlayan ve 52.dakikada takımının eşitlik sayısını sağlayan Kanga, ligdeki ilk golünü de attı.
22 yaşındaki forvet gol sevincini takım arkadaşları ile paylaştı ama maç sonrasında da sahadan yenilginin üzüntüsü ile ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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