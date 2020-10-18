Kayserispor’da ilk kırmızı kart

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Hes Kablo Kayserispor’da ilk kırmızı kartı Cristian Sapunaru gördü.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’a 3 golle mağlup olurken 1 de kırmızı kart gördü. SarıKırmızılı takımda sezonun ilk kırmızı kartını Rumen futbolcu Cristian Sapunaru gördü.

Sivasspor maçına ilk 11’de çıkan Sapunaru, maçın 75.dakikasında Erdoğan Yeşilyurt’a yaptığı sert müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Hes Kablo Kayserispor’da 20202021 futbol sezonunun ilk kırmızı kartını gören Cristian Sapunaru, sarı kırmızılı takımın bir sonraki müsabakasında görev yapamayacak.

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