Kayserispor ikinci kez yenildi

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ikinci kez sahasında yenildi.

Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez iç sahada mağlup oldu.

Bu sezon sahasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 1 kez galibiyet aldı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa’yı 10 yenen Kayserispor, sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a ve Demir Grup Sivasspor’a 13’lük sonuçlarla mağlup oldu.

Kadir Has Stadyumu'nda oynadığı 3 maçta sadece 3 puan alan Hes Kablo Kayserispor rakiplerine 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

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