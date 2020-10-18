Çabaları galibiyete yetmedi

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Bellona Kayseri Basketbol’da 4 oyuncu, Adana Basketbol maçında 4 haneli sayıları ulaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol’un deplasmanda yenildiği Adana Basketbol maçında 4 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Esra Ural Topuz, Melis Gülcan, Mikiah Cheryl Harrigan ve Tyasha Harris çift haneli sayılara ulaşmalarına rağmen takıma galibiyeti getirmediler.

Sarı Kırmızılı takımda Esra Ural 15 sayı, Melis Gülcan 14 sayı, Mikiah Cheryl Harrigan 13 sayı, Tyasha Harris 12 sayı üretti.

Ayşegül Günay Aladağ ile Zeynep Öykü Kalbisağde ise 8’er sayı ile oynadılar.

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