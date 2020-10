Kadir Has taraftarla buluştu

Kayseri Kadir Has Stadyumu aylar sonra kapılarını taraftara açtı.

Bilim Kurulu tavsiyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu kararı çerçevesinde Süper Lig maçlarında seyirci alınmaya başladı. Bu karar neticesinde Kayseri Kadir Has Stadyumuna seyirci alındı.

Geçen sezon Kayseri’de oynanan Göztepe maçından bu yana kapılarını seyirciye kapatan Kadir Has Stadyumunda Demir Grup Sivasspor maçında az sayıda seyirci alındı.

Hes Kablo KayserisporDemir Grup Sivasspor maçında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar, 275 seyirci stada girdi.

