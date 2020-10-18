Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin tanınmış simalarından TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süre önce korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Tahir Horoz(89), tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek bugün hayatını kaybetti. Tahir Horoz, Hacılar Camikebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Horoz’un yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.