Maske, mesafe ve temizlik denetimleri 7 gün boyunca sürecek

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulunca takip, denetim, uyarı ekseninde denetimlerin sürdürülmesi kararı alındı.

Vali Günaydın başkanlığında yapılan toplantı ile ilgili olarak, "Tüm ilçelerimizde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak ve salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair TAKİP,DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecektir" açıklaması yapıldı.

Toplantıda hafta boyunca, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları, Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler, Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri, Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri, Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklarda denetimler yapılacak.

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