Kayserispor 4 gün izinli

Hes Kablo Kayserispor, demir Grup Sivasspor maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve 31 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Önümüzdeki hafta sonunu maç yapmadan BAY olarak geçecek olan sarı kırmızılılar, 4 gün izin yapacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Sivasspor maçı sonrasında takıma 4 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü start verecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk 5 haftalık bölümünü 2 galibiyet 3 yenilgi ile tamamladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.