Bellona Kayseri, Nesibe Aydın önünde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri, Nesibe Aydın önünde

İHA

Bellona Kayseri, Nesibe Aydın önünde

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında yarın sahasında Nesibe Aydın Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol geride kalan 4 hafta sonunda galibiyet almadı. Sarı kırmızılılar ligin 5. hafta müsabakasında Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda Nesibe Aydın Basketbol’u ağırlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen sarı kırmızılı takım bugün son antrenmanını yapacak. SarıKırmızılı takımda sakatlığı devam eden Jacki Gemelos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın Basketbol karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuyu vücuduna sararak getiren kadın Narkotik Polisi tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu vücuduna sararak getiren kadın Narkotik ...
Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
YEREL HABERLER Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt: ...
Kayserispor 4 gün izinli
YEREL HABERLER Kayserispor 4 gün izinli
Bunalıma giren şahıs intihar etti
YEREL HABERLER Bunalıma giren şahıs intihar etti
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi’nde yapılacak taş ocağı için köylüler toplandı Subaşı Mahallesi Muhtarı Ali Pumak: “Burada hem mera alanları hem de yeraltı şehirleri patlamayla yok olabilir”
YEREL HABERLER UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı ...
Kazada yaralanan sürücü, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü, ambulans helikopterle sevk ...
Maske, mesafe ve temizlik denetimleri 7 gün boyunca sürecek
YEREL HABERLER Maske, mesafe ve temizlik denetimleri 7 gün boyunca ...
Trafik kazasında yaralanan sürücü hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan sürücü hava ambulansı ile ...
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
YEREL HABERLER Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne ...
Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor
YEREL HABERLER Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor
Genç mimarlarlar ellerine matkap ve fırçaları alıp işçi olarak çalıştı Hol Platform üyeleri, köy okulunun kullanılmayan bir sınıfını , etkinlik ve kütüphane sınıfı yaptı.
YEREL HABERLER Genç mimarlarlar ellerine matkap ve fırçaları alıp ...
Büyükkılıç'tan 'Toplu Ulaşımda Hijyen' açıklaması
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Toplu Ulaşımda Hijyen' açıklaması
Vali Günaydın, "Muhtarlar, demokratik sistemin önemli bir aktörüdür"
YEREL HABERLER Vali Günaydın, "Muhtarlar, demokratik sistemin önemli ...
Kadir Has taraftarla buluştu
YEREL HABERLER Kadir Has taraftarla buluştu
Kocasinan, Ahi Evran'da kentsel dönüşümü hızlandırıyor
YEREL HABERLER Kocasinan, Ahi Evran'da kentsel dönüşümü ...
Kayserispor ikinci kez yenildi
YEREL HABERLER Kayserispor ikinci kez yenildi
Çabaları galibiyete yetmedi
YEREL HABERLER Çabaları galibiyete yetmedi
Kayserispor’da ilk kırmızı kart
YEREL HABERLER Kayserispor’da ilk kırmızı kart
Kanga golle tanıştı
YEREL HABERLER Kanga golle tanıştı
Bellona Kayseri yine kaybetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri yine kaybetti
İlk kez forma giydiler
YEREL HABERLER İlk kez forma giydiler
Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması'nda sona doğru
YEREL HABERLER Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması'nda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X