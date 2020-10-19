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(Özel) Vali Günaydın’dan ’akraba ziyareti’ uyarısı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Havalar soğudu, artık kapalı ortamlarda da kalmak riskli hale geliyor" "Bulaş kaynağının en önemli bir yerlerinden bir tanesi de eş, dost ve akraba ziyaretleridir"

İHA

(Özel) Vali Günaydın’dan ’akraba ziyareti’ uyarısı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Havalar soğudu, artık kapalı ortamlarda da kalmak riskli hale geliyor" "Bulaş kaynağının en önemli bir yerlerinden bir tanesi de eş, dost ve akraba ziyaretleridir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, havaların soğumasıyla birlikte girilen kapalı ortamların risk haline geldiğini söyleyerek, vatandaşlara ev ve akraba ziyaretleri konusunda uyarılarda bulundu. Vali Günaydın, "Bulaş kaynağının en önemli bir yerlerinden bir tanesi de eş, dost ve akraba ziyaretleridir" dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kayseri’de pandemi süreci ile ilgili bilgiler verdi. Kentte bütün kurumlarla pandemi ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Vali Günaydın, "Kayseri’de pandemi ile mücadelemiz bütün kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla ve belediyelerimizi ile devam ediyor. Bu mücadele bütün kurumların işbirliği ve dayanışması ile sonuç alınabilecek bir mücadeledir. Hepimizin sağlık çalışanlarına destek ve katkı vermesi için kurallara ve tedbirlere uyması gerekiyor. Bu çok basit bir şeydir. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız, temizliğe dikkat edeceğiz, gerekmedikçe dışarıda kalabalıklara çıkmayacağız. Bulunduğumuz umuma açık yerlerle ilgili belirlenen kurallara uyacağız. Kafeler ve restoranlar da oturma düzeniyle ilgili ve sayılarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bir rehber var. Biz kurallara uyduğumuz süre içerisinde sonuç alıyoruz. Olumlu gelişmeler olduğunu söylediğimizde rehavete düşülmesin, çünkü bu mücadele bitmedi. Bu sonuçlanıncaya kadar aynı kararlılıkla, aynı hassasiyetle bizim devam etmemiz lazım. Şuanda hassasiyetimizden kesinlikle taviz vermememiz lazım. Taviz verdiğimiz zaman biliyorsunuz ki bu sıkıntılar ortaya çıkıyor ve sayılar artıyor. Sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımızın yükünü ağırlaştırmış oluyoruz. Şuanda bizim yapacağımız şey; kurallara, kaidelere ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirlere harfiyen uymaktır. Buradan kesinlikle en ufak bir taviz vermememiz gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman biz mücadelede başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Günaydın, "İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi geldi. Bu genelge doğrultusunda hayatımızın her alanındaki faaliyetlerde bizler temalı denetim yapacağız. Bu denetimler bugün başlıyor ve Pazar gününe kadar devam ediyor. Bizler bu denetimler sırasında yine bütün kurumlarımızla sahada olacağız. Bugün başlıyoruz ve arkadaşlarımız sahaya çıktı. Bizim özellikle vatandaşlarımızdan isteğimiz kendi kendilerini de denetlesinler. Her gün kendi kendilerini denetlesinler. Biz bu mücadelede üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Görevimizi yapıyor muyuz? Biz bunlara dikkat ettiğimiz zaman bu denetimlerden sonuç almamız daha kolay olacak. Çünkü bu mücadele tedbirlerle sonuç alınacak bir mücadeledir. Bu bilinçle olduğumuz takdirde biz başarılı oluruz ve en az maliyetle de inşallah bu süreci geçirmiş oluruz. Vatandaşlarımız lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmasınlar. İhtiyaçları var ise, dışarı çıkmaları gerekiyorsa hemen dışarı çıksınlar işlerini görsünler ve evlerine dönsünler" şeklinde konuştu.

"Bulaş kaynağının en önemli bir yerlerinden bir tanesi de eş, dost ve akraba ziyaretleridir"
Havaların soğumasıyla beraber girilen kapalı ortamların risk haline geldiğini kaydeden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ev ve akraba ziyaretlerini önermediklerini söyleyerek, "Havalar soğudu, artık kapalı ortamlarda da kalmak riskli hale geliyor. Bunun için ev oturmalarını ve akraba ziyaretlerini kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bulaş kaynağının en önemli bir yerlerinden bir tanesi de eş, dost ve akraba ziyaretleridir. Biz bu ziyaretleri pandemi sürecinde ertelersek çok daha faydalı bir davranış olur. Çünkü virüs kapalı ortamlarda daha hızlı ve daha etkin yayılıyor. Bunun için eğer büyüklerimizin ihtiyaçları nedeniyle bir ziyaret olacaksa hemen ihtiyacı görelim, sıkıntıyı giderelim ve kalabalık ortam oluşturmadan evimize gelelim. Eğer bu şekilde davranırsak biz bu mücadeleyi kısa sürede sonuçlandırırız. Havalar iyiyken dışarıda oturabiliyordu ama artık içeriye geçiyoruz. Buralarda da kurallara ve tedbirlere uymak zorundayız. Buralarda da özellikle belirlenenin dışında müşteri almamalıyız. Eğer orada standartların üstünde müşteri alırsak o zaman müşterilerimizin hepsini riske atmış oluruz. Vatandaşlarımızdan aynı kararlılıkla ve aynı hassasiyetle bu mücadeleyi devam ettirmelerini bekliyoruz. Risk devam ediyor. Bizim oturup hep beraber bu riskleri minimize edebilmemiz için gayret göstermesi gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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