Tehlikeli ırk köpek besleyen 3 kişiye, 38 bin TL ceza

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de yapılan denetimlerde tehlikeli ırk olarak nitelendirilen köpekleri besleyen 3 kişiye toplam 38 bin 252 TL para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna göre beslemesi yasak olan Pitbull, Dogo Argentina, Fila Brasileiro köpek türleri besleyen 3 kişi hakkında işlem yaptı. Yapılan çalışmada 4 köpeğe el konulurken, köpek sahiplerine toplamda 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. El konulan köpekler, Molu Geçici Köpek Bakımevine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-10-19 12:04:26
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