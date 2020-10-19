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Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü basın sorumlusu: Kime, ne etki yapacak belli değil

DHA

Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü basın sorumlusu: Kime, ne etki yapacak belli değil


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Sorumlusu Murat Özdeniz (52), 1 ay süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, görevine yeniden başladı. Özdeniz, "Bazı vatandaşlarımızda ne yazık ki 'Ben çok rahat atlatırım' düşüncesi söz konusu. Hakikaten düşündüğünüz gibi değil. Koronavirüsün kime, ne etki yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde Basın ve İletişim Sorumlusu Murat Özdeniz, 7 Eylül'de, kas ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Özdeniz, kendisini evde izole etti, ilaç tedavisine başladı. Bu süreçte sağlık durumu kötüleşen Özdeniz, 10 Eylül'de ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 gün tedavi gören Özdeniz, kendisini evde izole etmesi için taburcu edildi. 15 gün de evde kalan Özdeniz, 1 aylık süreçte koronavirüsü yendi.
'SÜREÇ KİŞİLERDE FARKLI SEYREDİYOR'
Hastalığın ardından görevine tekrar başlayan Murat Özdeniz, "Şükürler olsun, koronavirüsü atlattım. Bu süreç hiç de hafife alınacak bir süreç değil. Yaklaşık 1 ay önce çeşitli ağrılar hissetmeye başlamıştım. Hemen PCR testi yaptırdım. PCR testi sonucu pozitif çıktı. 3 gün kadar ilk tedavi başlamıştı. Evde tedavi oluyordum sonra durumumun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne yönlendirildim. 15 gün Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldım. Süreç kişilerde çok farklı seyrediyor. Kimisi çok rahat atlatabiliyor. Benimkisi bir noktada çok ağır olmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi hekim ve çalışanlarının büyük yardım ve destekleri ile hastalığı atlattım" diye konuştu. 
'BANA BİR ŞEY OLMAZ, DÜŞÜNCESİ VAR'
Hastalığı yenmesine rağmen bazı rahatsızlıklarının devam ettiğini kaydeden Özdeniz, "'Eski sağlığıma kavuştum' diyemem. Kısa mesafede bile yorgunluklarım olabiliyor. Bazı vatandaşlarımızda ne yazık ki 'Bana bir şey olmaz, ben çok rahat atlatırım' düşüncesi söz konusu. Hakikaten düşündüğünüz gibi değil. Henüz bilinmeyen bir virüs ile karşı karşıyayız. Koronavirüsün kime, ne etki yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Maske her an yanımızda. İlk günden beri bakanlığımızın açıklamış olduğu sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyuyor, vatandaşlarımızı da bu konu da bilgilendiriyorum. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile katıldığımız denetlemelerde vatandaşları bilgilendiriyoruz. Vatandaşlara bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2020-10-19 13:43:51

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