Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı Kayserispor Kulübü: "Ozan Gözbaşı’nı darp eden, kızının yasanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir"

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kayserispor Sivasspor maçı sırasında Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve aile fertlerinin de bulunduğu locaya saldırı gerçekleşti.

Süper Lig'in 5. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor Sivasspor karşılaşması sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleşti. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız DG Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Berna Gözbaşı’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Berna Gözbaşı’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı’nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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