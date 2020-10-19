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Babasına kafa atarak yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis

DHA

Babasına kafa atarak yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de tartıştığı babası N.T.´ye (54) kafa atarak burnunu kırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Burak T. (25), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 2 Mayıs'ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda N.T., evde oğlu Burak T. ile tartıştı. Bipolar rahatsızlığı olduğu iddia edilen Burak T., babasına kafa attı. Burnu kırılan N.T., hastanaye ekladırılırken, Burak T. gözaltına aldı. Serbest bırakılan Burak T. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Burak T. ile mağdur babası N.T. hazır bulundu. Burak T., "İlacımı kullanmıyordum. Psikolojik sorunlarım vardı. Bıçakla saldırmadım. Sadece elimi kullandım. İlaç kullanmadığım için bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilmiyordum. Kafa attım. Çok pişmanım" dedi. Baba N.T. ise, "İlacını içmediği için böyle oldu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Burak T.'ye 'yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-10-19 14:29:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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