Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 vakası

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KAYSERİ (DHA) Hes Kablo Kayserispor Kulübü, bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri

2020-10-19 21:02:09



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