Kayserispor'da yine Korona vakası

Hes Kablo Kayserispor takımında bir futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasını Sivasspor yenilgisi ile noktalayan Hes Kablo Kayserispor'a bir üzücü haber daha geldi. Sivasspor maçı öncesinde gerçekleştirilen korona virüs testleri pozitif çıkan Miguel Lopes, Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar'ın ardından bugün de bir futbolcunun Covid19 testi pozitif çıktı.
Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid19 belirtisi şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.