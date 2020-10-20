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''Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam'' temasıyla 25 Mayıs 2021'de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı tarafından ''Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam'' temasıyla 25 Mayıs 2021'de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı.

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