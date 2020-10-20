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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor

İHA

Yahyalı Belediyesi yıl çalışmalarına hızla davam ediyor

Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin son durağı ilçeye 40 km mesafede bulunan Yeşilköy Mahallesi oldu. Ekipler mahallede sathi kaplama çalışması yaptı.
Bölgeye giderek çalışmaları yakından takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Kırsal Mahallelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış gelmeden bir sözümüzü daha yerine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulan Başkan Esat Öztürk; “ Senirköy, Yerköy, Yuları ve Mustafabeyli mahallelerimizden sonra Yeşilköy Mahallemizde çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin demek için buraya geldik. “El eli yıkar, el yüzü yıkar” diye söylemiş atalarımız. Sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, gençlerimiz için buraya güzel bir halı saha yaptırdılar. Bizde ilçe belediyesi olarak yolunu yapıyoruz. Her zaman hizmetlerimiz merkezde değil, kırsalda da hizmetlerimiz devam ediyor. İnsanlara burayı yapacağımıza dair sözümüz vardı. Ben ekibime yürekten teşekkür ediyorum. Cumartesi demeden, Pazar demeden büyük bir özveriyle çalıştılar. Dün gece 21.00’ e kadar mesai yaptılar. Biz kocaman bir aileyiz. Kış gelmeden vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Yeşilköy Mahallemizde yaptığı çalışmalardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyemize, KASKİ Genel Müdürlüğümüze ve katkılarından dolayı Valiliğimize teşekkür ediyorum. Mahallemizde ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyordu. Su sorun çözülmüş oldu. Su sıkıntısının giderilmesini büyük bir sabırla bekleyen vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Yeşilköy Mahalle Muhtarı Eser Nazlı’da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Öztürk ve ekibine teşekkür eti.

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