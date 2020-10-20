TOHM sporcuları Covid-19 testinden geçti

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Bu hafta sonu Ankara’da yapılacak olan TOHM yüzme sporcuları arasındaki test yarışları öncesinde sporcular Covid19 testi yaptırdı.

20202021 sezonu için hazırlık niteliği taşıyan yarışa Kayseri’den 16 yüzme sporcusu katılıyor. Yarış öncesi zorunlu tutulan Covid19 testini yaptıran sporcular, sezona hazır olduklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara ve antrenörlere 20202021 sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dolu bir yıl olmasını diledi.

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