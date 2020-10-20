Babalarından tehditle alacaklarını isteyen kardeşlere hapis cezası

Kayseri'de annelerinin yıllar önce boşandığı babalarından tehditle alacaklarını isteyen 2 kardeşe hapis cezası verildi.

İddiaya göre Mustafa E., yıllar önce eşiyle boşanmış olmalarına rağmen çocuklarının kendisine tehdit ve hakaretle alacaklarının olduğunu iddia etmesiyle şikayetçi oldu. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan kardeşler İrfan E. ile İsmail E. katılmazken her iki tarafın da avukatı hazır bulundu. İrfan ve İsmail E.'nin avukatı yaptığı savunmada çocukların kendi imkanlarıyla düğünlerini yaptığını, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek sanıkların beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda İrfan ve İsmail E. 'tehdit' suçundan 5'er ay, 'hakaret' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Baba Mustafa E.'ye ise 'tehdit' suçundan 240 TL, 'hakaret' suçundan 740 TL para cezası verildi.

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