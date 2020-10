Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan Sanayi Sitesi’nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Esnafımıza söz verdik, sözümüzde duruyoruz. 5 bin ton asfalt Bünyan’ımıza hayırlı olsun” dedi.

İlçe belediyelerinden gelen talepleri değerlendiren ve her zaman ilçelere önemli destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Sanayi Sitesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Bünyan’ın gelişip, güzelleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Bünyan’ımızın merkezindeki sanayici esnafımızın hemen şehrin girişindeki küçük sanayi sitemize taşımak amacıyla yapılan çalışmalara destek vermek için buradayız. Ben her şeyden önce kooperatif başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bünyan’a geldiğimiz de bizden bu yolların ve çevre düzenlemesinin yapılması yönündeki istekleri olmuştu. Biz de değerli Bünyan Belediye Başkanımızla birlikte inşallah ‘burayı programımıza alıyoruz, geleceğiz demiştik’. Sözümüzde durduk. Şu anda bitme aşamasına gelmiş şekliyle çevre düzenlemesini yapmış bulunuyoruz. Her iki sanayi sitemizde, Bünyan içerisinde ve hastanemiz ile Bünyan’a toplamda 5 bin ton sıcak asfalt yapmış oluyoruz. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyor, hiçbirisini ötekileştirmiyoruz. İhtiyaç neredeyse, biz oradayız. Başkanlarımızla istişare ederek birliğin beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Kayseri’mizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Ama Pandemi döneminde olduğumuzu da unutmuyoruz. Maskeye, mesafeye her gittiğimiz yerde başkan olmaktan öte bir doktor olarak hatırlatıyoruz”

Başkan Büyükkılıç’ın ardından konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise “Bugün Bünyan’da 30 yıldır yapılmayan iki sanayi sitesinin açılışını yapıyoruz. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizden ve Başkanımızdan. Esnaf kardeşlerimize verdiğimiz sözü birlikte tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımıza da her zaman yanımızda olduğunu bir kez daha gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yavuz Selim Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Naim Yavuz ile Gençler Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Erkılıç da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı Bünyan esnafı adına teşekkürlerini iletti.

