Başkan Akay'dan C Pancarına rekor fiyat açıklaması Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Şeker Kayseri için en önemli değerdir"

Kayseri Şeker’de 66. Pancar Alım Kampanyasının başlaması ile birlikte, çiftçilerde de hasat heyecanı başladı. Kayseri Şeker tarafından Bünyan Tuzhisar’da gerçekleştirilen hasat etkinliğine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Akay ile birlikte üreticilerin bu heyecanında yanlarında oldu. Başkan Akay burada çiftçilere bir de müjde vererek, C Pancarı için 250 lira taban fiyat açıkladı ve bu rakamın küspe, nakliye ve prim ile birlikte 325 lirayı aşacağını kaydetti.

Düzenlenen Pancar hasat programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Osman Canıtez, Kayseri Tarım İl Müdür Yardımcıları, Bünyan, Develi ve Tomarza Ziraat Odası Başkanları, Bünyan Müftüsü, Ak Parti ve MHP Bünyan İlçe Başkanları ve Muhtarlar ile Bünyan bölgesi çiftçileri katıldı. Programda söz alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kampanyanın başladığı günden bugüne, üretilecek toplam şekerin yüzde 20’sinin üretildiğini belirterek, 3 fabrikanın bir günde 36 bin 500 ton pancar işlediğini ve bugüne kadar ise 890 bin ton pancar işlendiğini söyledi. Akay, Türkiye’de henüz şeker ve pancar fiyatları ile ilgili resmi bir açıklama olmadığını da ifade ederek, şöyle devam etti; "Biz tarımsal faaliyetlerimizi sürdürürken, Türkiye’de diğer yıllardan farklı olarak, şeker ve pancar fiyatları konusunda henüz bir açıklama olmadı. Çiftçimiz ümidini kaybetmeden, gelecek açıklamayı bekliyor. Bu hafta sonu itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye teşrif edecekler, ümit ediyorum inşallah bu konuda bir müjde ortaya çıkar ve hem bölgemizdeki, hem de Türkiye’deki pancar çiftçileri memnun olurlar. Çiftçilerimiz pancar fiyatları hakkında böyle bir müjdeyi beklerken, bizler de fiyatların Türkiye’deki şeker fiyatıyla bağlantılı olarak değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Şu anda Şeker Sektörü tarihinde ilk defa ithal şeker fiyatı, yerli şeker fiyatının üzerine çıktı. Bundan 810 sene öncesindeki yerli şeker ile ithal şekerin fiyatını karşılaştırdığımız zaman, arada yaklaşık iki katı fiyat farkı vardı, yani bizim şekerimiz daha pahalıydı. Şimdi ise ithal şekerin, yani C şekerinin fiyatı nerdeyse A şekerini geçmiş durumda. Dünyada şeker, ortalama 395 dolardan şeker satılıyor, bunun Türkiye’ye nakliyesini de düşündüğümüz zaman rakam; 450 dolara geliyor, ama bizim A şekerimiz 440 dolardan satılıyor. Ortaya böyle bir durum çıktı ve inşallah bu durumun düzelmesini bekliyoruz, çünkü bizim maliyetlerimiz fazla ve verimliliğimiz Avrupa ile kıyaslanabilir seviyede değil. Özellikle sulama maliyetlerimiz de bir hayli fazla ve bunun içinde böyle bir değerlendirme inşallah yapılır.”

Etkinliğe katılan çiftçilerin pancar fiyatları ile ilgili kendilerinden bir açıklama beklediklerini de belirten Başkan Akay, C pancarı konusunda çiftçilere adeta müjde verdi. C pancarı için 250 lira taban fiyat açıklayan Akay, bu rakamın küspe, nakliye ve prim ile birlikte 325 lirayı aşacağını söyledi. Başkan Akay açıklamasına şöyle devam etti; “Etkinliğimize gelirken burada bulunan çiftçilerimiz ve diğer çiftçilerimizi temsilen gelen üreticilerimiz, bizden bu konuda bir açıklama bekliyorlar, ama A pancarı ile ilgili bir değerlendirmeyi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yapar diye ümit ediyoruz. C pancarı ile ilgili olarak geçen sene biz tonda 190 lira, artı olarak küspe, nakliye ve prim şeklinde bir uygulama yapmıştık ve ortalaması 260 lira seviyesine gelmişti. Bu sene ise C pancarına fiyat olarak tonda 250 lira fiyat belirledik. Tabi küspesi nakliyesi ve primiyle beraber 300 lirayı aşacak bir rakam ortaya çıkıyor, çok şükür küspe fiyatları iyi durumda, çiftçinin tonda 40 lira gibi bir geliri oluyor, ortalama olarak 35 lira gibi bir nakliye ile değerlendirildiğinde ve prim de üzerine eklendiğinde, 250 liralık pancar fiyatı aşağı yukarı 325 lira gibi bir rakama ulaşıyor. Bunun çiftçimiz açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve biz Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar bu uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle bunun hayırlı olmasını temenni ediyorum ve inşallah darısı A pancarına ve şeker fiyatının açıklanmasına diyorum.”

Başkan Akay’ın ardından söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri Şeker’in çocukluğundan bu yana kulaklara yansıyan bir marka olduğunu belirterek, eskiden şekerin karaborsa da alınıp satıldığını ve karaborsa harici şeker almak isteyenlerin ise 3 ay önceden parasını fabrikaya yatırdığını, şekerin de 3 ay sonra ellerine ulaştığını söyledi. Büyükkılıç, Kayseri Şeker’in şehrin bir gururu ve en önemli değeri olduğunun da altını çizerek; “Böyle bir anlayış içerisinde Cenabı Allah, bu fabrikayı kuranlardan razı olsun, başta şehit Adnan Menderes olmak üzere tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. İşte o dönemden bu döneme gelindi ve bu dönemde adı artık Kayseri Şeker Fabrikası olarak değil, Kayseri Şeker olarak anılmaya başlandı. Çok şükür Fabrikamız büyüdü ve gelişti. Boğazlıyan’ımızı, Turhal’ımızı yanına alarak, çeşitli sektörlerde de Kayseri Şeker, bir marka olarak anılmaya başlandı. Kayseri Şeker bizim gururumuz ve Kayseri için de en önemli değerdir, bunu daha da geliştirip büyütmek ise hepimizin birlikte bu değerimize sahip çıkılması ile olur. Eğer bu gün buraya geliyor ve sizler ile birlikte oluyorsak, işte bu anlayışımızın bir gereği olarak, sahip çıkma duygusuyla oluyor. Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza mesajlarını iletti, inşallah bu mesajların karşılığını bulacağını, değerlendirileceğini umuyorum. Bu yönde de beklentinizin doğru olduğuna inanıyorum, haklısınız kendi açınızdan. Sayın Cumhurbaşkanımız üreteni sever, üretenin yanında yer alır, geçmiş dönemlerden beri her zaman halkın sesini dinler, başarısının sırrı da burada yatmaktadır. İnşallah aynı anlayış içerisinde cumartesi günü misafirimiz olacak, umarım bu konu da kendisine ulaştırılır ve yerli yerince bir cevap verilir diye umuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Altı Sıralı Söküm Makinası ile hasat edilen pancarlar, Maus aracı vasıtasıyla nakliye araçlarına yüklendi. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, pancar hasadını Başkan Akay ile birlikte izleyerek, tarımda kullanılan modern ekipmanlar hakkında bilgiler aldılar.

