Kayak Kulübü’nden Büyükkılıç’a ziyaret

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ile Başkan Yardımcısı Batuhan Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili olarak kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi ve 20202021 kış sezonu hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Armada kayak ve snowboard kulübü olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettik. Kayserimizin ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan Erciyes kayak merkezi ve 20202021 kış sezonu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Armada Kayak ve Snowboard kulübü olarak geleceğe dair projelerimiz ve yapılanmamız hakkında sayın başkanımıza bilgi verdik. Ziyaret samimi bir havada ve oldukça verimli geçti. Armada Kayak ve Snowboard kulübü olarak yerel yönetimlerle uygun zeminde yapacağımız işbirliği üzerine yoğunlaşan toplantıdan oldukça memnun ayrıldık.”

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