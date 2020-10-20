Bellona Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 62-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)SALON: Kadir Has
HAKEMLER : Mehmet Şahin, Mustafa Akıllıoğlu, Halit Erbaş
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 6, Zeynep Öykü, Melis 11, Gülse, Harrigan 19, Gemelos, Esra 11, Harris 15
NESİBE AYDIN: Snytsina 12, Merve, Büşra 10, Peddy 7, Hülya 2, Simon, Melike Tuğba 3, Hebard 24, Harika Gözde 12
1´İNCİ PERİYOT: 15 22
İLK YARI: 30 39
3´ÜNCÜ PERİYOT: 44 55Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'a 70-62'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Hebard oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-20 18:22:16
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