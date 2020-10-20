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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Nesibe Aydın Basketbol: 70

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Nesibe Aydın Basketbol: 70

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 5. haftasında sahasında oynadığı Nesibe Aydın Basketbol maçını 6270'lik skorla mağlup noktaladı.

Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halit Erbaş xx
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisagde x, Melis Gülcan xx 11, Mikiah Cheryl Harrigan xxx 19, Esra Ural Topuz xxx 11, Tyasha Pearl Desiree Harris xx 15, Sevgi Tonguç x 6, Gülse Uğur x
Nesibe Aydın Basketbol: Katsiaryna Snytsina xx 12, Sheylani Marie Peddy xx 7, Melike Tuğba Oral x 3, Ruth Cecilia Hebard xxxx 24, Harika Gözde Eldaş xx 12, Merve Uygül x, Büşra Akgün xx 10, Hülya Çoklar x 2, Zsofia Simon x
1. Periyot: 1522 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 3039 (Nesibe Aydın lehine)
3. Periyot: 4458 (Nesibe Aydın lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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