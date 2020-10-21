Doğa için pedallıyorlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 bin fidanın dikildiği illeri ziyaret etmek için İstanbul'dan bisikletleri ile yola çıkan milli bisikletçiler, Kayseri'den uğurlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Bisikletin de farkındalığını tüm sporcularımızla birlikte yaygınlaştıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde verilen start ile Gaziantep'e doğru yola çıkan milli bisikletçileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı uğurlandı. Bisikletiyle sporculara bir süre eşlik eden Kabakçı, Kabakçı, "29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümünde bisiklet sporunu hem tabana yaymak, hem de proje içerisinde olan fidan dikimini illere yaymak için İstanbul'dan gelen sporcularımız ile burada güzel bir start veriyoruz. Kayseri'de bisiklet sporu yaygın. İnşallah buralardan da daha üst derecelerde bisiklet sporcuları çıkarıp hem sporun gelişip tabana yayılmasında aynı zamanda sağlıklı yaşam adına da performans sporcuları ile birlikte bu gelişimi sağlamak istiyoruz. Güzel bir etkinlik, güzel bir proje. Bu proje gerçekten heyecan verici. Hem ağaç dikme kampanyasına eşlik ediyor hem de sporcularımız bu farkındalığı oluşturuyor. İnşallah bizlerde fidan dikme kampanyası içerisinde olacağız. Bisikletin de farkındalığını da tüm sporcularımızla birlikte yaygınlaştıracağız" dedi.

Milli Bisikletçi Ahmet Örken ise, "İstanbul'dan yola çıktık. 29 Ekim kapsamında 29 bin fidan toprakla buluşacak. Bizde bu fidanların dikildiği illerde pedal çeviriyoruz. Böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz. Burada bir çok milli sporcu arkadaşlarımız var. Hep birlikte doğa için pedallıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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