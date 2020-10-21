Çalıştığı hastanede kanser tedavisi gören ebe, hayatını kaybetti

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde 1,5 yıldır kanser tedavisi gören ebe Öznur Behice Özel (37), yaşamını yitirdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 7 yıldır ebe olarak görev yapan Öznur Behice Özel, 1,5 yıl önce meme kanserine yakalandı. Daha sonra tedavi süreci başlayan Özel, durumu ağırlaşınca görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Özel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-10-21 11:33:54



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