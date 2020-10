Kocasinan, Yenimahalle'deki pazar yerini yeniledi

Kocasinan Belediyesi tarafından yeni haliyle vatandaşların ve esnafların hizmetine sunulan Yenimahalle kapalı pazar yeri, kısa sürede büyük beğeni topladı. Yapılan çalışmalarla ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaş ve esnaflar, hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise yenilenen kapalı pazar yerinin bölge sakinlerine ve esnafa ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini söyledi.

Kocasinan’ı yaptıkları hizmetlerle her geçen gün modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını vurguladı. Yeni ve farklı projelerle ilçenin hizmet standardını yükselttiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri ortamların oluşturulması için gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda konforlu ve hijyenik alışveriş ortamları oluşturmak adına ilçemizdeki pazar yerlerini yeniliyoruz. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Yenimahalle’deki pazar yerini hızlı bir şekilde yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sundu. Yenilediğimiz pazar yeri daha modern bir görünüme kavuştu. Esnafımızın, daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağladık. Hemşerilerimize de pazara gelerek daha güzel bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunduk. Esnafımıza ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetler sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Pazar yerinin yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaş ve esnaflar ise “Pazarımız çok güzel oldu. Yeni haliyle daha temiz alışveriş imkanı sunuldu. Bölgemize kazandırdığı kapalı pazar yeri için Kocasinan Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

