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Başkan Veli Altınkaya: "Her 3 gazeteciden 1’i işsiz" CHP Milletvekili Atilla Sertel: "Yıpranma hakkını elden alacak yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenmemesini içime sindiremiyorum" CHP Milletvekili Çetin Arık: "Ankara’dan çıkan kaplumbağa, hızlı tren için sizin söz verdiğiniz tarihte yola çıksaydı şimdi Kayseri’ye gelirdi"

İHA

Başkan Veli Altınkaya: "Her 3 gazeteciden 1’i işsiz" CHP Milletvekili Atilla Sertel: "Yıpranma hakkını elden alacak yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenmemesini içime sindiremiyorum" CHP Milletvekili Çetin Arık: "Ankara’dan çıkan kaplumbağa, hızlı tren için sizin söz verdiğiniz tarihte yola çıksaydı şimdi Kayseri’ye gelirdi"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya; Anadolu medyasının zor durumda olduğunu söyleyerek; "2018’in Ağustos’unda dövizin yükselmesiyle başlayan dönemde Anadolu’da 400’e yakın medya kuruluşu kapanmak zorunda kaldı. Birçok sektörde işsizlik var ama bizim sektörümüzde neredeyse 3 gazeteciden biri işsiz" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte KGC’yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, CHP heyetine teşekkürlerini iletti. Anadolu medyasının zor durumda olduğunun altını çizen Başkan Altınkaya açıklamasında; "KGC Başkanı Veli Altınkaya; "Özellikle Anadolu medyası çok zor durumda. Kayseri’de 31 Ağustos itibariyle 14 tane resmi ilan alan ve günlük çıkan gazete vardı, bugün 3 gazete. Şartlar buraya zorladı, 11 gazete yaptı. Evet, kendi isteğimizle yaptık bu işi ama kapanmak zorunda kaldı. Aslında 2018’in Ağustos’unda dövizin yükselmesiyle başlayan dönemde Anadolu’da 400’e yakın medya kuruluşu kapanmak zorunda kaldı. Birçok sektörde işsizlik var ama bizim sektörümüzde neredeyse 3 gazeteciden biri işsiz. 80’e yaklaştı iletişim fakültesi sayısı, bu çok fazla. İletişim fakülteleri nereden baksanız her yıl 15 bine yakın öğrenci alıyor. Mevcutlar iş bulamadığı için mezunlar da iş bulamıyorlar. Sonuçta nasıl polis oluruz, nasıl uzman çavuş oluruz diyerek o sınavları takip etmek zorunda kalıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman sektörümüz fevkalade zor durumda. Dijital dönüşüm de üzerimize adeta bir fırtına gibi geliyor. Pandemi sürecinde o fırtınanın şiddeti çok daha arttı. Ama maalesef ki devlet bu konuda çok geriden gidiyor" dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise Kayseri’ye verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade ederek; "İlimiz için verilen sözler var, Kayseri için verilen yatırım sözleri var. Bu güne kadar da bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyorum. Tam 2 cumhurbaşkanı, 3 başbakan, sayısız bakan ve milletvekilleri hızlı tren için söz verdi. Ama maalesef ki hızlı tren Kayseri’ye gelmedi. Üzülerek söylüyorum; Kayseri yatırım alma bakımından 81 il arasında 79. sırada. Ben iktidar partisi milletvekili olsam utanırım. Ulaştırma Bakanlığı’na sorduğum sorunun cevabı dün geldi. ’Biz; Kayserililer olarak ne zaman hızlı trene bineceğiz’? 12 yılı geçti, Sivas’a gidiyor, Eskişehir’e gidiyor, Konya’ya gidiyor, Kayseri Orta Anadolu’nun başkenti konumunda ticaretiyle, sanayisiyle. Bize bir tarih verin; ’Siz, hızlı trene şu tarihte bineceksiniz’ diye bir tarih istiyoruz artık. Ankara’dan çıkan kaplumbağa, sizin söz verdiğiniz tarihte yola çıksaydı şimdi Kayseri’ye gelirdi. Aldığımız cevap ilginç; ’projesi tamamlandı. Para bulursak yabancı sermayeyle hızlı treninizi yapıyoruz’ oldu. Yakın tarihte bütçe görüşmeleri başlayacak, hızlı tren projesi maalesef ki yok" diye konuştu.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise; gazetecilerin yıpranma hakkını elinden alacak yasanın düzenlenmemesini içine sindiremediğini kaydetti. Sertel açıklamasında; "Dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gazetecilerin yıpranma payı ile ilgili basın toplantısı yaptık. Gazetecilerin Kasım’ın 24’ünde bitecek ve yıpranma hakkını elden alacak yasanın hala Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenmemesini gerçekten içime sindiremiyorum. 5 yıldı bizim yıpranmadan kazandığımız hak, 3 yıla düşürdüler. 90 gündü her yıl için, 75 güne düşürdüler. Yıpranma payı bütün basın emekçileri içindi, şimdi basın kartı şartını getirdiler. Basın kartının da ne yazık ki basın meslek örgütlerinin kurduğu basın kartları komisyonunu dağıttılar ve merkezi bir yerden devletin istediğine kart verip istemediğine vermediği bir noktaya getirdiler. Haklarınız gasp ediliyor. Anadolu’nun çıkardığı gazeteler kapanıyor, uyduda olan televizyonlar dolar kirası nedeniyle uydudan düşüyor. Bütün bunları meclis çatısı altında anlatıyoruz. İstiyorum ki iktidar olduğumuzda milletimizin sorunlarını çözmek ve çözüm yolunda Türkiye’de üretimi, istihdamı artırmak, tarımı geliştirmek, zenginleşen bir ülkede özgür basın ve medya ile karşılaşacağımız günleri Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Ümit Özer de basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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